AMLO confirma que entregará a la Marina el control del AICM y otros aeropuertos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), será controlado en su totalidad por la Secretaría de Marina (Semar) porque no quiere que se llegue al extremo que la terminal área sea controlada por el narcotráfico, como en la época de Genero García Luna.



En conferencia de prensa, López Obrador dijo que además del AICM, el principal aeropuerto del país, la Semar controlará otras terminales aéreas.

El Universal dio a conocer que el Ejecutivo alista un acuerdo presidencial en el que, por cuestiones de seguridad nacional, se entregará a la Secretaría de Marina (Semar) el control total del AICM.

"La Secretaría de Marina va a estar a cargo del AICM, ya está a cargo del control de la vigilancia, ha hecho muy buen trabajo, muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas, estamos evitando que no se llegue al extremo que el Aeropuerto lo controlaba el narcotráfico".

Recordó que era "increíble", pero la delincuencia organizada tenía bajo control el AICM pues había una clave 35-45, "cuando se hablaba de esa clave -en la comunicación al interior del aeropuerto, todos tenían que voltear a ver las paredes y se paraba todo y bajaban aviones y operaban los narcotraficantes literalmente, cando estaba el narco estado".

Expresó que además la Secretaría de Marina –a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán- se hará cargo de otros aeropuertos, por ejemplo, el de Ciudad del Carmen, Campeche, Ciudad Obregón, Sonora.

Mientras que la secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) controla el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y se hará cargo de los aeropuertos de Tulum, Quintan Roo; Campeche, Campeche; Puebla, Puebla y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Aseguró que el acuerdo contempla que continúe operando Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una empresa paraestatal que administra y opera 18 aeropuertos propios y otros cinco en sociedad con gobiernos estatales.