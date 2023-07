AMLO confirma reunión con asesora de Seguridad de Casa Blanca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la tarde de hoy recibirá a Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, para dialogar sobre diversos temas como migración, narcotráfico, armas y cooperación para el desarrollo.

En su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que "es muy buena la relación con el gobierno del presidente (Joe) Biden. Es tan es buena la relación que la señora Elizabeth creo que ha venido como cuatro veces".

Destacó que son "muy buenos" los resultados del trabajo de cooperación entre ambos países. "Estamos trabajando muy bien con el gobierno de Estados Unidos, no hay diferencias de fondo (...) pero tenemos que continuar con la cooperación y tenemos que continuar dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con la migración, los programas de apoyo a Centroamérica, las visas de trabajo que se están aplicando para migrantes de algunos países que han dado muy buen resultado para ordenar el flujo migratorio", resaltó.

El presidente López Obrador celebró que por primera vez el gobierno de Estados Unidos entregó visas de trabajo, con lo que "se abre un canal formal, legal, para que el migrante puede llegar a Estados Unidos sin tener que hacerlo atravesando nuestro país, y con todos los riesgos que esto implica, no solo en nuestro país sino en varios países, porque el gobierno de Estados Unidos estableció un mecanismo para solicitar el ingreso" a su territorio.

"Estamos hablando de cerca de 300 mil visas de trabajo que se han otorgado en los últimos tiempos para hermanos ecuatorianos, haitianos, venezolanos, colombianos, cubanos. Esto ha ayudado mucho, son muy buenos los resultados", insistió.

López Obrador aseguró que, como no se había hecho en mucho tiempo, se ha decomisado mucha cocaína, muchos químicos, entre ellos el fentanilo, "mucho más que lo que se hacía antes, muchísimo más. Es que antes los narcotraficantes tenían el poder. Está muy novelesco todo eso y extraño cómo decía un personaje que ya no puedo mencionar tampoco aquí (Santiago Creel), sospechosísimo, ahora es un término, hay mucho sospechosísimo".