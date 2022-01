AMLO critica a gobiernos que cobran pruebas de Covid; les llama "corruptos y rateros"

Luego que las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, gobernadas por el PAN, anunciaran la instalación de módulos privados para realizar pruebas de detección de Covid con un costo de cerca de 200 pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los funcionarios que impulsan estos cobros no le tienen amor al pueblo, además de ser muy corruptos y rateros.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que, a diferencia de estos gobernantes, su administración ha garantizado el derecho a la salud y a la vacunación contra la pandemia sin distingo.

"A todos se les garantizó el derecho a salud, en este caso a la vacunación. Yo no sé ustedes, o quienes están viendo, qué hubiese pasado con los gobierno corruptos que se tenían, si están hasta queriendo cobrar las pruebas, porque ellos no tienen convicciones en favor de la gente del pueblo, no quieren al pueblo, no le tiene amor al pueblo.

"A ellos lo que les interesa es el dinero, ese es su dios y lo material, y el que les vaya bien a ello. Son individualistas, egoístas e hipócritas y también muy corruptos, muy rateros", dijo.

Los alcaldes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, Mauricio Tabe y Santiago Taboada respectivamente, señalaron la semana pasada que mantendrán los convenios con laboratorios particulares para realizar pruebas para detectar Covid-19 en sus respectivas alcaldías.

Tabe mencionó que "seguiremos buscando que otros laboratorios se sumen y se solidaricen".

Por su parte, Santiago Taboada ha declarado que la única condición para que se instalen es que den las pruebas rápidas a bajo costo y estén debidamente certificadas, y que las alcaldías no lucran ni obtienen ningún beneficio de los módulos.