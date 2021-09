AMLO critica a vecinos de Coyoacán por triunfo de Quadri

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a algunos vecinos de la alcaldía Coyoacán que votaron para que el excandidato presidencial, Gabriel Quadri, fuera diputado federal de Acción Nacional por el distrito 23.

"Imagínense la pena ajena que produce el que algunos ciudadanos de Coyoacán, ahí donde vivió Diego y Frida, y vive gente muy inteligente, progresista,y además gente buena (...) Imagínense, votaron por un señor, con todo respeto (...) el señor Quadri", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

"De repente, que le gana a Pablo Gómez en Coyoacán y no sabe la gente, porque el problema es de falta de información, porque los medios están enojados con nosotros, entonces todo es en contra de nosotros, guerra sucia, y no informan de nada que les pueda perjudicar a los conservadores", agregó.

López Obrador dijo que en su nuevo libro, "A la mitad del Camino", hace una descripción de cómo sectores de la clase media confunden y se fascinan con los niveles académicos porque "llegan a confundir educación con cultura".

López Obrador recordó que cuando estaba en la oposición, a Gabriel Quadri siempre lo ponían de candidato, incluso por el partido de la maestra Elba Esther Gordillo, "para ir en contra mía".

En el Salón Tesorería, el Presidente exhibió un mensaje que Quadri publicó en redes sociales en el que dijo que Chiapas, Oaxaca y Guerrero eran una carga.

"Cuando votaron, ya habían puesto eso. Estoy seguro que muchos no lo sabían, y si lo sabían y piensan como él: Ay nanita, qué atraso!", dijo.

López Obrador también exhibió otro mensaje de Quadri sobre el expresidente Salvador Allende y el comunismo en Chile.

"Esto es lo que significa el conservadurismo. Qué bien que esto se esté expresando, es fuera máscaras, porque todos estos engañaban que eran independientes, que no eran partidistas, eran de la sociedad civil. ¿Se acuerdan de todo ese cuento? Ahora ya ahí está", señaló.

En redes sociales, el ahora diputado federal criticó la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien participará en México en los festejos por la consumación de la Independencia.

"Afrenta y humillación de López a las Fuerzas Armadas de México. Las hará desfilar el 15 de septiembre ante un protervo dictador comunista...", expresó Quadri en un mensaje en redes sociales.

"¿Qué es peor, Vox o la dictadura comunista cubana?"

"¿Y ninguna de las buenas conciencias va a condenar a López por reunirse y apoyar a la cabeza visible de la dictadura más nefanda de América, la dictadura cubana?", escribió en otros mensajes.

"Debemos rechazar y condenar la identificación y apoyo del gobierno de López a la dictadura cubana. Traen como invitado a su ´presidente´. Vergüenza Nacional la connivencia con el comunismo...", añadió.