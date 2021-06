AMLO critica "hipocresía" en el PRI; llama a sus adversarios "sepulcros blanqueados"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el PRI no quiere hacer alianza con Morena en la Cámara de Diputados no hay ningún problema, pero criticó la hipocresía de sus adversarios.

-¿El PRI dice que no será quien rompa el bloque opositor y no será Judas..?

-"No hay ningún problema, yo hice el planteamiento que faltaban muy pocos legisladores para tener la mayoría calificada y hacer las reformas constitucionales. Pero fíjense cómo son de hipócritas nuestros adversarios, sepulcros blanqueados".

El presidente López Obrador dijo que el PRI, PAN y PRD, en los pasados comicios, hicieron una alianza opositora y ahora les aplauden los que antes decían: "¡Qué barbaridad los del PRI como son corruptos".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que el Revolucionario Institucional no es aliado de la 4T, sino que está del lado de la oposición y siempre va a actuar con firmeza para impedir retrocesos para el país.

El priista condicionó cualquier reforma de Morena o del gobierno a que sean para mejorar las cosas, no para destruir lo logrado.

Ante lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de lograr acuerdos con el PRI para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a fin de concretar reformas constitucionales, Moreno Cárdenas destaca: "No vamos a apoyar ninguna propuesta que lastime a las instituciones o derechos de los mexicanos".