AMLO critica liquidación de Lorenzo Córdova del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como inmoral y una gente "deshumanizada" que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, obtenga una pensión millonaria al término de su periodo.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la del 37 Batallón de Infantería de Villahermosa, Tabasco, el Mandatario recordó que tanto el Poder Judicial y los integrantes de los organismos autónomos se ampararon contra la ley de que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente.

"Puede ser legal, pero es completamente inmoral, pero eso son estos conservadores, por eso se oponen a los cambios, a la transformación y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna que el INE no se toda, porque es como si se agraviara a la democracia, cuando no tiene nada que ver, porque es el combatir la corrupción y los privilegios".

El presidente López Obrador dijo afortunadamente ese tipo de personas están perdiendo fuerza y credibilidad.

"La gente cada vez tiene más conciencia de que deben llevarse a cabo los cambios y es lo que decía Juárez, el funcionario tienen que aprender a vivir en la justa medianía, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, por eso es un imperativo ético, la austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios".

Señalo que un servidor público que gana 300 o 600 mil pesos mensuales, en un país con tanta pobreza como México, es más que un inmoral, es una gente deshumanizada.

"Puede dedicarse a cualquier otra actividad, es legal y legítimo que se tengan utilidades y se acumule dinero, pero no en el servicio, público, aquí es para estar atendiendo a los demás, sirviendo a los demás, servir, no servirse.

"Quieren dinero al comercio a las empresas, a cualquier actividad económica, pero medrar y a buscar de los cargos públicos, el presupuesto que es para la gente, pero creo que no les va a durar mucho va a continuar la transformación".