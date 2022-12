AMLO critica que EU se pronunciara sobre Perú

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles que el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Perú, se pronunciara sobre la crisis que vive el país andino y que asegurara que se estaba alterando la legalidad con las medidas que proponía el hoy depuesto presidente Pedro Castillo, por lo que llamó a respetar la soberanía e independencia de Perú.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal adelantó que en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, que se llevará a cabo en nuestro país y en la que asistirá el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le propondrá una nueva política de respeto a las soberanías del continente.

"Me llamó mucho la atención el caso del Perú, el primer mensaje hablando de que se estaba alterando la legalidad en ese país fue de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Eso ya no debe de aplicarse como política. Tiene que haber respeto a la soberanía de los países, a la independencia de cada país.

"El respeto a la soberanía de los países, que ya no se mantenga la política de principios del siglo XIX de que se intervenga en las decisiones de los pueblos, de los países que son libres, que son independientes, que son soberanos. ¿Qué peligro hay de que podamos tener una relación de respeto? ¿Qué peligro significa Cuba para Estados Unidos? ¿Qué peligro significa Venezuela para Estados Unidos? ¿Qué peligro significa Colombia para Estados Unidos? Nada, eso tiene que ver con otras épocas.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió hacer a un lado la doctrina del "Destino Manifiesto" y la "Doctrina Monroe" e iniciar una etapa nueva en las relaciones entre la Unión Americana y los países de la región latinoamericana.

"Que haya de verdad una comunidad en América y que esto nos permita crear una unión de todos los países, de todos los pueblos para potenciar nuestros recursos naturales, la fuerza de trabajo, la creatividad de nuestros pueblos", agregó.