AMLO cuestiona censura de medios estadounidenses a discurso de Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que las grandes cadenas de televisión e incluso las redes sociales de Estados Unidos hayan censurado el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"¿Cómo es eso, se los dejo de tarea, que en el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al Presidente, no es cualquier cosa eh, eso no se había visto, los medios censuran, hablo de Estados Unidos?", señaló el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El viernes pasado, cuando el presidente Trump ofrecía un mensaje en la Casa Blanca y hablaba que había un fraude electoral, varias de las principales cadenas como la CNBC, ABC y la CBS cortaron la transmisión argumentando que el Presidente estaba mintiendo y que por eso no seguirían llevando la información del discurso de Trump a los televidentes.

El presidente López Obrador dijo que eso es un tema interesante de lo que está pasando en Estados Unidos, porque en México "ya estamos acostumbrados, como nos censuraban, no existía más, aquí no es ninguna novedad, pero en el caso de Estados Unidos, eso que sucedió si es algo especial".

Señaló que la censura ocurrió en internet, en las redes, en los grandes medios informativos, por lo cuestionó "¿y las libertades?".

"Aquí estamos hablando de que hay diferencias, hay debate, y polémica, pero nosotros nunca vamos a censurar a nadie, todos tenemos el derecho de manifestarnos", reiteró.