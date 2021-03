AMLO da ultimátum a gasolineras y gaseras: o dan litros de a litro o pierden sus concesiones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta mañana a las empresas gasolineras y gaseras del país que si se les descubre dando a los consumidores menos de lo que pagan por los combustibles, perderán sus concesiones.

"Vamos a ver el comportamiento y aquí se acordó y de una vez lo repito: la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión. O sea, se queda sin concesión. Se acabó la robadera", aseguró.

Desde Palacio Nacional, López Obrador recordó que el Gobierno federal está dando un subsidio en el cobro del impuesto a los gasolineros, motivo por el que "no tienen por qué incrementar el costo de la gasolina más allá de la inflación".

"Ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Estaba viendo ayer en El Financiero, proyectaban que viene el gasolinazo, pues no viene. No va a haber. Se va a mantener. Es muy sencillo, la gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre de 2018 en términos reales. No puede costar más porque es mi compromiso y lo mismo el diésel", añadió.

Por otra parte, el mandatario subrayó que le "importa mucho el que se mejore el poder adquisitivo porque no sólo es aumentar el salario, que no haya inflación y que el salario rinda, que alcance. Afortunadamente hemos mantenido controlada la inflación que se debe mucho al control que tenemos, y lo vamos a sostener durante todo el sexenio, de la gasolina. Eso es un ancla".

En febrero, el Presidente agradeció a la Cámara de Diputados por aprobar la polémica reforma eléctrica que prioriza a la eléctrica pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) por delante de los generadores privados. Defendió que tanto esta omo como la petrolera estatal Pemex "no se pueden poner al mismo nivel" que las empresas privadas.

"La historia de Pemex y la CFE nos indica que son empresas de la Nación, del pueblo de México, y necesitamos fortalecer estas empresas para ser independientes y garantizar que no aumente el precio de la luz, las gasolinas, el diésel y el gas", reivindicó.

En septiembre, las cuotas del IEPS se ubicaban en 4.95 pesos por litro para la gasolina Magna, 4.18 pesos para la Premium y 5.44 para el diésel. Si bien, la SHCP no incluyó en la Miscelánea Fiscal 2021 cuánto podría crecer el impuesto con la cuota adicional, el precio de la gasolina no podrá estar por encima de la inflación, pues ha sido una promesa recurrente del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 15 de enero, la Secretaría de Hacienda actualizó los porcentajes del cobro del IEPS para los combustibles, pero se mantiene sin estímulo fiscal sobre las gasolinas y diésel. Las cuotas para 2021 crecieron 3 por ciento, en promedio, frente a la que se cobró en 2020.

La decisión se tomó, según la dependencia a cargo de Arturo Herrera, con el fin de no aumentar los precios de los combustibles, en términos reales, durante 2021. "Con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los consumidores finales de gasolinas, el Gobierno de México adquirió el compromiso de que los energéticos no tuvieran incrementos mayores a la inflación de un año a otro", explicó la dependencia.

AUMENTAN LOS PRECIOS

El incremento de los precios del petróleo —y en consecuencia el aumento de los precios de las gasolinas— en los mercados internacionales tiene un doble impacto en las finanzas públicas del país: por el lado de las exportaciones de crudo, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno federal recibirán más ingresos petroleros; pero por el lado de la importación de combustibles y el subsidio para mantener estables los precios de las gasolinas, el incremento le dará un golpe a la economía nacional, explicó en entrevista el analista energético Arturo Carranza.

El año pasado, México exportó el 65.7 por ciento del petróleo crudo producido en territorio nacional, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía (Sener). Aunque la balanza comercial de crudo ha sido positiva en los últimos cinco años, los ingresos petroleros entre 2015 y 2020 cayeron 74.6 por ciento real, indican datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el contexto de la pandemia de COVID-19 que desaceleró el consumo internacional de energéticos en 2020, los ingresos petroleros cayeron 38.7 por ciento y el precio del crudo nacional (o Mezcla Mexicana) tocó fondo. Aunque la Mezcla Mexicana se ha recuperado (31.9 por ciento) en lo que va del año, su precio actual—como el de los precios internacionales del petróleo— es bajo, de acuerdo con la doctora Miriam Grunstein Dickter.

Para la especialista en temas energéticos, 64.40 dólares por barril —que es el precio de la Mezcla Mexicana al corte del 5 de marzo de 2021— no es un "repunte espectacular", sobre todo si se considera que lo adecuado sería un precio de 85 a 100 dólares por barril. Sin embargo, el precio actual del petróleo mexicano es mejor que el precio promedio (54.47 dólares por barril) entre enero y febrero de este año.