AMLO dará mensaje por 100 días del cuarto año de gobierno

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ofreció su conferencia mañanera porque en la tarde dará un mensaje por los 100 días del cuarto año de gobierno.

En su conferencia matutina de ayer lunes en Palacio Nacional, López Obrador informó que la tarde de este martes encabezaría un informe trimestral, como lo ha venido rindiendo desde que llegó a la Presidencia.

"Entonces, mañana martes vamos a tener este informe y entonces no vamos a estar en la mañana, y el miércoles sí, pero no vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el lunes", informó López Obrador por la Semana Santa.

El mandatario dijo que viajará a Palenque, Chiapas, desde donde dará seguimiento a la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.

La agenda marca que a las 17:00 horas, el presidente López Obrador ofrecerá el mensaje "100 Días, Cuarto Año de Gobierno", en el Patio Central de Palacio Nacional.