AMLO debería estar mortificado por resolver inseguridad: MC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador debería estar preocupado por resolver el problema de la inseguridad en el país, y no en cómo elegir a su candidato para la elección presidencial del próximo año, señaló el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

De gira por Guanajuato, refirió que lo aprobado ayer domingo en el Consejo Nacional de Morena refleja que el titular del Ejecutivo está desesperado por definir quién lo sucederá en la Presidencia de la República.

"El único que anda desesperado es el presidente de la República, el día de ayer ya dijeron ellos cómo están sus géneros... anda muy mortificado en la selección, me encantaría que estuviera muy mortificado por resolver el problema de inseguridad que se vive en Guanajuato y que viven tantas entidades del país", dijo.

Afirmó que el proceso de selección del abanderado de Morena no lo decidirá el partido ni la sociedad, sino el presidente López Obrador, en lugar de resolver "problemas tan delicados que tiene el país".

"Si ustedes ven el gobierno, particularmente el presidente, porque Morena la verdad no existe, él es el que marca las líneas, es el que dice cómo y siempre pensando en elecciones", señaló.

Aseveró que Movimiento Ciudadano busca plantear un proyecto para el desarrollo del país.

"Debemos advertir que las posibilidades de darle un nuevo rumbo a México, son necesarias, porque tenemos que resolver el problema que se manifiesta de manera muy brutal en este estado y en muchas regiones del país, que es la inseguridad", puntualizó.

Finalmente, aseguró que su partido se abrirá a la sociedad. "El proyecto más disruptivo en este país es el que está construyendo Movimiento Ciudadano, cercano a todos los sectores de la sociedad", dijo.