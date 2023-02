AMLO defiende a Delfina Gómez tras irregularidades detectadas en la SEP durante su gestión

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Delfina Gómez, precandidata de Morena a la gubernatura del Estados de México, es una mujer honesta, que tiene toda su confianza y es una mujer "incapaz de robarse un centavo".



Esto después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por 830 millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la gestión de Delfina Gómez al frente de la dependencia oficial.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que estos señalamientos y cuestionamientos se dan debido a que Delfina Gómez es precandidata de Morena en el Edomex, pero aseguró que las irregularidades de los 830 millones de pesos que detectó la ASF ya fueron justificados y "no hay problema de nada".

Reconoció que en este caso no es objetivo porque "quiero mucho" a Gómez.

"La maestra es una mujer honesta que tiene toda mi confianza, toda, es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos de viejo cuño (...) Es una mujer de lucha, con principios, honestas, por eso la invité que fuese secretaria de Educación Pública y le tengo toda la confianza, no soy objetivo en este caso, la quiero mucho", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que las irregularidades de los 830 millones de pesos que detectó la ASF ya fueron justificados y "no hay problema de nada".

Señaló que cuando la ASF hace una investigación en algunos casos "casi en la mayoría de los casos" no son actos de corrupción.

"¿Estos 830 millones están debidamente justificados?", se le preguntó.

"Sí, seguramente, no hay problema de nada. Es por esto, ahí veo de repente que hablan de los `moches´ que pedía la maestra Delfina, (pero ella) sigue viviendo en la misma que ha vivido siempre. Es un ejemplo de que lo que debe de ser un funcionario honesto en un país donde desgraciadamente ha imperado la corrupción.

"Tener una servidora pública honesta es una bendición y esto no les va a gustar a los advera iros, pero tú (reportera) me das la oportunidad de hablar porque si no nos entendemos y queda la sospecha, la duda", respondió.