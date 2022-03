AMLO defiende política de "abrazos, no balazos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de enfrentar la violencia de "abrazos, no balazos", luego que el exfiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, asegurara que el gobierno del presidente mexicano perdió el control del país en materia de seguridad.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno está saliendo adelante en el combate de la inseguridad y de violencia sin matanzas, sin el "mátalos en caliente" y respetando derechos humanos.

"Acaba de escribir un libro el que fue procurador Barr, que fue procurador cuando el presidente Trump y tiene un capítulo sobre la relación con México y él defiende una postura de manera legitima y dice que nosotros fuimos muy celosos de defender nuestra soberanía y ellos fueron muy respetuosos y hubo y él lo cuenta, diferencias, dos políticas distintas, y habla de algo que simplifica mucho las cosas, pero al mismo tiempo demuestra que tenemos posturas distintas, no solo con el gobierno de México, sino de mucha gente de otras partes del mundo y con el bloque conservador de México, todo lo que se resume de la frase de "Abrazos, no balazos".

"Él lo menciona y yo puedo sostener que no se puede enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia solo con medidas coercitivas que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien y con esa política estamos saliendo adelante, sin masacres, sin el "mátalos en caliente", respetando los derechos humanos con abrazos, no con balazos".

La semana pasada, el exfiscal Barr declaró en una entrevista a Fox News que el gobierno del presidente López Obrador "perdió el control" de su país y que la seguridad fronteriza era una "preocupación principal" conjunta de él y del exmandatario Donald Trump.

"Fui ahí un par de veces para ver si podíamos endurecer la columna vertebral de este presidente [López Obrador] que cree en los abrazos, no en las balas, y están perdiendo.

"Han perdido el control del país, en mi opinión. Los cárteles tienen decenas de miles de millones de dólares a su disposición. Pueden corromper a quien quieran ahí y tienen ejércitos, literalmente ejércitos que son cada vez más paramilitares, vestidos como militares y vehículos blindados", declaró a Fox News.