AMLO defiende Tandas para el Bienestar pese a falta de pago

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su programa de Tandas para el Bienestar, en el cual se han reportado pérdidas ante la falta de pago de quienes las solicitan.

Durante la conferencia mañanera, al ser cuestionado que el 83% de los mexicanos que solicitaron este apoyo no han logrado pagarlo total o parcialmente, lo cual significará pérdidas por tres mil 400 millones de pesos, el presidente manifestó su confianza en los deudores y los exhortó a pagar.

"Sí, hay demora en el pago, es entendible porque estos apoyos se entregaron cuando la situación de la pandemia había provocado el cierre de comercios, de pequeños negocios, cuando se nos cayó por completo la economía y estos pequeños comercios negocios que tenían inscritos trabajadores en el Seguro Social, pocos trabajadores, pues estaban resistiendo", argumentó.

Dijo que su gobierno no descarta que se recuperen estos créditos, pues recordó que son préstamos de 25 mil pesos por negocios, que se otorgaron a tasas de interés "muy bajas" de 4% a pagar en tres años, de los cuales apenas va uno.

"Vamos a esperar a que más adelante se haga un corte de cuántos van a terminar de pagar o se van a emparejar. Yo los exhorto a eso, entiendo su situación tan difícil, pero tenemos que tener confianza en la gente".

Rechazó que el programa Tandas de Bienestar haya fracasado e insistió en que el pueblo de México es honesto. También recordó que otros gobiernos no apoyaban a estos sectores y se dedicaban a rescatar banqueros como fue el caso del Foabaproa.