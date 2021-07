AMLO denuncia ataque tras video de su hermano recibiendo dinero

Tras exhibirse un video en el que se observa a su hermano Martín Jesús López Obrador recibir 150 mil pesos en efectivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró se trata de un ataque de sus "adversarios", pero aclaró que tiene la conciencia tranquila porque la intención es perjudicarlo por medio de una campaña negra de la cual siempre ha salido bien librado.

Al ser cuestionado sobre el video que dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola, en el que se observa a Martín Jesús López Obrador recibir dinero por parte de David León, exoperador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el Presidente dijo que la operación se trata un asunto personal y lo están convirtiendo en un asunto político.

"Según la información de este video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata para hacer ver que es dinero para campaña, para mí, cosa que no es cierto", dijo en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

Asimismo, el presidente López Obrador aseguró que si hay algún delito, se tiene que investigar porque su gobierno no encubrirá a nadie, aunque se trate de uno de sus familiares.

"Si hay un delito de mi hermano o quien sea, yo no encubro a nadie. Si existen pruebas de un delito, hay que denunciarlo, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad", dijo.

"Cómo ya existía el video anterior de otro hermano (Pío López Obrador), la Fiscalía o el Tribunal Electoral puede resolver, pero tengo la conciencia tranquila y conozco muy bien esto es por la reacción de lo que estamos haciendo", expresó.

El presidente López Obrador acusó qué hay una actitud de un periodismo oficial dedicado al poder.

"Loret de Mola debe estar hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino -brazo derecho de Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos- que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa golpeando a un supuesto secuestrador", agregó.