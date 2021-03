AMLO descarta acudir a zona siniestrada de Arteaga

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las secretarías de la Defensa, de Marina y Guardia Nacional trabajan desde hace una semana en controlar los incendios en Arteaga, Coahuila, y Santiago, Nuevo León, por lo que en su gira de este fin de semana en Coahuila no acudirá a los lugares siniestrados porque eso sería solo propaganda.

"Trabajamos con ese propósito, desde que recibí el informe di instrucciones que se atendieran ese incendio, y están haciendo lo que corresponde, lo demás es propagandístico y no, no, tengo eso ese estilo, no soy igual que los otros, de actuar para irme a tomar la foto", dijo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que desde hace más de ocho días se tomó la decisión de enviar refuerzos y la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, se trasladó a ese lugar a coordinar las acciones de apoyo.

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval informó que en el parte de Nuevo León el incendió está controlado en 70%, mientras que en Coahuila se ha contralado el 40%.

"Hay más de 600 elementos entre la secretaria de la Defensa, Guardia Nacional, Semar, los estados también participan, protección civil, voluntarios, hay 16 helicópteros, 35 vehículos que coadyuvan a las operaciones".

Señaló que se han instalado tres albergues donde hay 750 personas que han sido evacuadas y 180 propiedades han resultado dañadas.

El alto mando castrense dijo que se usan helicópteros equipados con "helibaldes" –para descargar agua- y se tiene en de apoyo un avión para generar lluvias, esto si hay las condiciones atmosféricas para generar lluvia, pero se requiere una humedad de 80%, lo que no ha ocurrido por los fuertes vientos.