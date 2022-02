AMLO descarta golpe de Estado

Al descartar un golpe de Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que sus adversarios buscan socavar su gobierno por medio de estrategias mediáticas y guerra sucia.

Señaló que amigos y compañeros le han pedido que ya no hable de los medios, que de la vuelta a la página, pero no lo hará porque es un asunto político peligroso.

"¿Qué es lo que quisieran? Que la gente llegara a la conclusión que todos somos iguales, ¿Cuál cambio? Si los hijos de Andrés Manuel son igual que los hijos de otros presidentes, igualarnos y no, no somos iguales, nosotros venimos de una lucha y tenemos ideales y principios".

En su conferencia de prensa en las instalaciones del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado de Ciudad Juárez, el titular del Ejecutivo federal señaló que le pueden decir Peje, pero no lagarto, pues él sí puede decir cuáles son sus bienes.

"¿Por qué otros no van a poder decir cuáles son bienes? Cuántos departamentos tienen en México, en el extranjero. Lo de José Ramón, la renta de una casa y todo el ruido".