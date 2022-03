AMLO descarta pérdidas millonarias por reforma eléctrica

CUERNAVACA, Mor., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó pérdidas millonarias por multas e indemnizaciones a empresas que se afectarían con la aprobación de la reforma eléctrica, así como consideró que el senador Ricardo Monreal, quien comparte esta preocupación y escenario "está desinformado".

Durante la conferencia mañanera que se realizó en Cuernavaca fue cuestionado sobre estas posibles indemnizaciones, multas y litigios ante panales internacionales, por posibles afectaciones a empresas del sector eléctrico en caso de aprobarse la reforma eléctrica que él propone, lo cual descartó "aunque siempre amenazan de acusarnos en el extranjero".

A pregunta expresa respecto a que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, comparte esta preocupación de litigios ante paneles internacionales, apuntó: "Pues está desinformado, porque no hay pérdidas, al contrario gana el pueblo de México y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo".

"El único amo que tiene un servidor público es el pueblo, nada más y los únicos negocios que deben importar a los funcionarios, son los negocios públicos", puntualizó.

Dijo que estas empresas mantienen privilegios ahora porque reciben subsidios y no quieren perderlos e insistió en que no se pagarán empresas posibles indemnizaciones o multas.

Recordó que cuando su gobierno estaba solicitando los permisos para la compra de la refinería en Texas, estaban queriendo condicionarnos porque los empresarios buscaban "que nos dieran el permiso pero que retiramos iniciativa de reforma eléctrica".

Incluso estaban indagando de dónde íbamos a agarrar el dinero para pagar la refinería, indagando sobre el origen del dinero como una forma de politiquería de los que no quieren la reforma eléctrica e incluso se llegó al caso de que presentó un amparo una tintorería de Nueva York "así como estos amparos de Claudio X González ".