AMLO descarta sanciones de INE por procesos de Morena y VxM

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este lunes la alianza Va por México presentó el proceso para elegir a su candidata o candidato presidencial para 2024, y ante los actos de las "corcholatas", el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancione a Morena o a la coalición PAN-PRI-PRD.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador rechazó que se impida que las organizaciones políticas "lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de los movimientos, de transformación y del movimiento conservador".

"No veo yo que eso sea contrario a la democracia. Pienso que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y hay que dejar de simular y que no haya tapados, que no haya dedazo, que no haya cargadas, que no haya imposiciones. Eso es lo que tiene que cuidarse", expresó López Obrador.

Mencionó que ni siquiera ha iniciado el proceso electoral, y no hay precandidatos ni precampañas.

En el Salón Tesorería, López Obrador recordó su proceso de desafuero "porque no querían que apareciera mi nombre en la boleta".