AMLO desea a Gatell pronta recuperación, quien dijo tiene gripa

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó la pronta recuperación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo tiene una gripa y está de descanso.

"Vamos a informar sobre la salud, sobre la pandemia, nos va a informar el doctor Jorge Alcocer (secretario de Salud), Hugo no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien, lo deseamos porque es un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado si el funcionario de Salud padece Covid o la variante ómicron.

"No, no. Es catarro, tos, ya después se sabrá lo que tiene, pero para que no haya especulaciones, de todas maneras las habrá porque sería muy aburrida la vida sin ese tipo de comentarios".

El presidente López Obrador dijo que no es una enfermedad grave, sino una gripa.