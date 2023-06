AMLO destaca apoyo de la Marina en labores de seguridad

A-AA+

CIUDAD MADERO, Tamps., junio 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el apoyo de la Secretaría de Marina, que además ayudar en labores de seguridad, participa en proyectos estratégicos como el Corredor del Istmo.

Al encabezar la ceremonia conmemorativa por el aniversario del Día de la Marina Nacional, el presidente López Obrador afirmó que la institución naval es un pilar importantísimo para el Estado mexicano por su aportación a lo económico, social y político.

En las instalaciones de la Primera Región Naval, acompañado por integrantes del Gabinete y el presidente del Senado Alejandro Armenta (Morena), el también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas hizo un reconocimiento al secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, por su lealtad, pero sobre todo por ser un hombre recto, íntegro y honesto.

"Nos están ayudando ahora marinos, integrantes de las fuerzas armadas en el cuidado, la protección la vigilancia en puertos y aeropuertos. Tomamos la decisión de entregar el manejo, la administración de los puertos a la Semar, no se entendía al inicio porque estaban a cargo de la SCT, pero no se podía tener un buen control de los puertos con civiles, se necesitaba personal militar".

El mandatario recordó que casi todos los puertos había presencia de la delincuencia organizada, sobre todo en los puertos del Pacífico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, y se manejaba la consigna de plata o plomo.

"Se necesitaba por eso contar con el apoyo de la Armada de México. Ahora los puertos están a cargo de la Semar y vamos avanzando".

El presidente López Obrador encabezó una ofrenda de honor en memoria de las y los marinos que perdieron la vida en cumplimento de su deber.

Durante la ceremonia, se guardó un minuto de silencio y se interpretó "el toque de silencio" en memoria de las y los marinos que no pudieron remontar la navegación hasta su puerto base.