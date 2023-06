AMLO destaca buena conversación con consejeros del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Tras su reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la democracia en México debe de establecerse para siempre y para que nunca en México haya "'krátos' (poder) sin 'demos' (pueblo)".

En su cuenta de Twitter, en donde se difundieron un par de fotografías del encuentro que se llevó a cabo en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que sostuvo una "buena conversación" con los consejeros del órgano electoral.

"Sostuvimos una buena conversación con los consejeros del INE. La democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más 'krátos' (poder) sin 'demos' (pueblo)", escribió en la red social.

La tarde de este martes, tras salir del encuentro que duró alrededor de dos horas, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que el presidente López Obrador ofreció respeto a la autonomía del organismo electoral y no intervenir en el proceso electoral de 2024.

A su salida del primer encuentro que los 11 consejeros del INE, sostuvieron con el Mandatario en Palacio Nacional, la consejera presidenta dijo que ambas partes acordaron mantener un respeto mutuo rumbo al proceso electoral del 2024.

"No necesita prometerlo, es una realidad que tiene que suceder", dijo.

Mientras que la consejera Carla Humphrey, afirmó que se coincidió en que se debe de darle la vuelta a la página a los diferencias y desencuentro entre ambos, y en donde el jefe del Ejecutivo federal se comprometió a no intervenir en el proceso electoral presidencial.

"Se comprometió justamente a eso, que él viene de procesos en los que quiere que la norma se cumpla, que se respete la norma", dijo.



Adán Augusto califica como histórica, reunión entre AMLO y consejeros del INE

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, calificó como histórica la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los integrantes del Consejo General del INE, que preside la consejera Guadalupe Taddei.

"Siempre ha sido respetuoso de los trabajos del INE como presidente de la República", dijo el encargado de la política interna.

El presidente López Obrador invitó a Palacio Nacional a los 11 consejeros del INE para abrir una nueva etapa entre, luego de los desencuentros que se tuvo con el consejo general que presidió Lorenzo Córdova.

"Hoy estuvimos reunidos con los consejeros del INE, es una reunión histórica, es la primera vez en lo que va del gobierno que el Consejo en pleno del INE se reúne con el Presidente, se cambiaron impresiones, se analizó la situación que se guarda (el país)".

El titular de Gobernación dijo que el presidente les reiteró que hay estabilidad, que hay gobernabilidad en el país.

"Y que lo que todos queremos es que haya estricto apego a la ley y que los mexicanos libremente decidan los próximo (comicios)".



AMLO pide a gabinete legal y ampliado redoblar esfuerzos y trabajar en unidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes del Gabinete Legal y ampliado redoblar esfuerzos y trabajar en unidad.

"No puedo dar detalles de la reunión, pero si hubo un mensaje del Presidente, quien pidió redoblar los esfuerzos y trabajar unidos", aseguró a su salida del encuentro el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

El presidente López Obrador convocó a todos los miembros del Gabinete para analizar posibles cambios ante la salida de funcionarios que busquen competir en las próximas elecciones por un cargo de elección popular.

"El presidente pidió seguir en unidad", afirmó la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero.