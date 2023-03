AMLO destaca campañas de información del Consejo de la Comunicación

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves la labor social que realiza el Consejo de la Comunicación en sus campañas de información, orientación y concientización en la población mexicana.

Al encabezar en Palacio Nacional la ceremonia de cambio de la presidencia del Consejo, el jefe del Ejecutivo federal agradeció su apoyo en los momentos más difíciles en la pandemia del Covid-19.

"Me da muchísimo gusto estar con ustedes, presenciar este cambio en la presidencia en el Consejo de la Comunicación. Es muy reconocida la labor de este Consejo de Comunicación, sus campañas de información, de orientación y de concientización.

"Agradecer lo que hicieron en momentos muy difíciles para nuestro pueblo, enfrentamos la pandemia del Covid en circunstancias muy difíciles, tristes y nos unimos todos, y se logró salvar muchas vidas. Tuvimos que levantar del suelo el sistema de salud, no teníamos especialistas, no se contaban con equipo médico, no tenemos medicamentos, afortunadamente se trabajó en el sector salud, contamos con el apoyo del sector privado en lo relacionado con la salud, nos unimos y desde luego repito, se contó con el apoyo de este Consejo de la Comunicación", dijo.

Al darles la bienvenida a los integrantes del organismo, el jefe del Ejecutivo federal les dijo a los integrantes del Consejo de la Comunicación que su conferencia de prensa matutina tenía que ver con la comunicación, pues indicó que ésta es en esencia mensajes de ida y vuelta.

"Esta conferencia tiene que ver con la comunicación, porque la comunicación es en esencia son mensajes de ida y vuelta por eso hablo de que es un diálogo circular, por eso aquí con compañeras, con compañeros de los medios de comunicación todas las mañanas estamos trabajando en interés nacional", dijo en el Salón Tesorería.

A partir de este jueves, Francisco Casanueva Pérez relevará a José Carlos Azcárraga como presidente del Consejo de la Comunicación.