AMLO dice a Lilly Téllez "¡aguanta, el pueblo se levanta!"

A-AA+

De forma sarcástica y con la consigna "¡Lilly aguanta, el pueblo se levanta!", el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la oposición a no marginar a la senadora Lilly Téllez en la carrera para la candidatura presidencial de 2024, pues aseguró que encabeza las encuestas, además de que es muy atractiva su propuesta de que si llega a la Presidencia lo meterá a la cárcel.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que tiene mucha gente que simpatiza con él, pero también, "muchos malquerientes" por lo que la senadora tendrá muchos votos.

"No pueden dejar de fuera a Lilly Téllez, ya la están queriendo hacer a un lado, y Lilly Téllez está muy bien posicionada en las encuestas, está en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone, dice que si ella gana me va a meter a la cárcel.

"Entonces como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos, es buena candidata y no la quieran marginar. Es como para decir "¡Lilly aguanta, el pueblo se levanta!", dijo entre risas.