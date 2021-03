AMLO dice estar seguro de que antes de concluir abril estarán vacunados todos los adultos mayores

Tras reiterar que México está recibiendo apoyo de otras naciones para que arriben al país cargamentos de vacunas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de que concluya el mes de abril se habrá vacunado a todos los adultos mayores.

"Estoy seguro que vamos a cumplir porque nos están ayudando las farmacéuticas, los gobiernos, es muy importante que tengamos buenas relaciones con todos los gobiernos, el de Rusia, China, de la India, nos están ayudando también los de la Unión Europea, en el caso de Pfizer, la Unión Europea permite que vengan las vacunas a México, da autorización para eso. Estamos buscando apoyo y solidaridad de Estados Unidos y puedo sostener que en mes y medio, antes de que termine abril, vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores de 60 años de todo el país".

Durante su conferencia matutina, el mandatario recordó que la vacunación es universal y que al término de esta semana se habrá vacunado a adultos mayores de mil municipios del país, enfatizó que Sonora podría ser la siguiente entidad en la que además se inmunice a docentes con el objetivo de lograr la reactivación de clases presenciales.

"En el caso de Sonora se ha avanzado con municipios pequeños, ya deben haberse vacunado más de 40 municipios, pero se va a avanzar, es muy probable porque están en semáforo verde y es posible que también se vacunen a maestros que es un criterio que van a definir, anoche estuvimos hablando de eso, el doctor López-Gatell propuso Sonora para terminar de vacunar adultos mayores y maestros, para que sea como Campeche, otro candidato es Chiapas, por lo mismo, porque está en semáforo verde".

Agregó que una parte de las dosis que arribaron hoy a México, se distribuirán a Sonora y Baja California, pero aún no son suficientes para concluir la aplicación del biológico en municipios como Hermosillo y Tijuana.

"No queremos generar falsas expectativas, vamos actuando con mucha responsabilidad y decir, van a llegar millones de vacunas esta semana y de repente que haya imprevistos. Si se decide vacunar a maestros, debemos terminar el estado completo de adultos mayores, sino, no podríamos iniciar clases presenciales, son los estados completos, no se podría hacer por regiones".