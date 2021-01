AMLO dice que la FGR ya se tardó mucho con el caso Lozoya "y con otros"; pide que informe al país

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta mañana que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se tardó demasiado con el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), "y con otros" relacionados a corrupción, por lo que pidió a su titular, Alejandro Gertz Manero, que explique a los mexicanos por qué.

Durante su encuentro matutino con la prensa, al mandatario federal se le preguntó sobre si tenía alguna información novedosa sobre el proceso legal que se lleva a cabo por el caso de Emilio Lozoya Austin, a quien se tiene como testigo protegido de la Fiscalía desde su extradición al país.

Sin embargo, López Obrador aseguró que no tiene ningún reporte sobre cómo marcha la investigación en contra del exdirector de Pemex e hizo un llamado a que, a pesar de que tiene confianza en Gertz Manero, se informe ya a la población sobre el curso de este proceso de interés público.

"No tengo información del Fiscal, pero lo que considero es que se están llevando ya mucho tiempo en las averiguaciones. Desde luego le tengo confianza -ya lo he dicho varias veces- al Fiscal, al licenciado Gertz Manero, es un hombre íntegro y comprometido con la impartición de justicia. Sin embargo, coincido de que ya ha transcurrido mucho tiempo. [...] En fin, lleva algún tiempo la investigación, pero ya. Creo que ya es necesario, lo digo de manera muy respetuosa porque la Fiscalía es autónoma, pero creo que es importante que se informe sobre el estado de esta investigación y otras", señaló el mandatario desde Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó que probablemente no se ha revelado nueva información, no porque no se esté trabajando en ello, sino porque es un proceso largo que debe hacerse minuciosamente. Confió en que las cosas "se estén haciendo bien", que se "estén presentando las pruebas ante el Poder Judicial".

Andrés Manuel precisó que no establecerá ningún plazo para que la Fiscalía de Alejandro Gertz informe sobre este "y otros casos", sin embargo, reiteró que ya es tiempo de que se brinden nuevos datos del caso Lozoya Austin.

Reiteró que aunque este tipo de situaciones exigen profundidad y paciencia para obtener buenos resultados, "ya es tiempo de haya información".

"Ya con esto que estamos expresando, con este diálogo, yo estoy seguro que la Fiscalía va a responder sin necesidad de fijar plazos porque ellos tienen sus tiempos, ritmos, la profundidad que exige una investigación como la que se está llevando a cabo, pero coincido en que haya información de todos estos casos, que todos estos asuntos se ventilen", añadió el oriundo de Tabasco.

Finalmente, el Presidente explicó que probablemente la información se está limitando debido al proceso legal, sin embargo, indicó que se podría informar de manera general y responder ante las cuestiones de qué ha sucedido con Lozoya Austin, director de Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Existe también la limitante del debido proceso, pero sí puede haber información en lo general. Tu pregunta yo creo que sí puede ser respondida, sí pueden responder cómo va la investigación", finalizó.

La información más reciente sobre el caso de Lozoya se dio el pasado 6 de octubre del 2020, cuando la FGR aseguró de nueva cuenta la casa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de la colonia Lomas de Bezares de la Ciudad de México.

El exfuncionario obtuvo un amparo en septiembre que ordenó a la FGR a invalidar el aseguramiento de su residencia ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, la dependencia elaboró una nueva acta de aseguramiento en la que argumentó que el inmueble es objeto de delito, según las investigaciones de los sobornos pagados por Odebrecht a autoridades mexicanas.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ratificó el amparo otorgado al exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto por lo que la FGR debía cumplir con la sentencia emitida, misma que contemplaba podrá asegurarse inmueble y no el menaje.

La FGR notificó a la defensa legal de Emilio Lozoya sus argumentos para volver a asegurar la vivienda, posteriormente, un Juez analizará si se cumplió la resolución.

Emilio Lozoya Austin fue vinculado a proceso en julio de este año por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en calidad de autor material y cometido con dolo, el funcionario cumple medidas cautelares con un brazalete electrónico, por lo que no permanece en algún reclusorio.

PRIMER MAXIPROCESO

El exjefe de Pemex de 2012 a 2016 durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sacudió la política mexicana desde su extradición de España el 17 de julio y su primera audiencia el 28 de julio.

Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Los acusó de "ordenarle" recibir 10.5 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral y para sobornar legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la Reforma Energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013.

Pero Lozoya también apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana socia de Odebrecht.

Por ello, la experta de México Evalúa ve una oportunidad de realizar el primer maxiproceso, una coordinación entre policía, fiscalía y jueces que trate el caso como una estructura organizada en lugar de crímenes individuales.

Para esto, apunta a reformas recientes que crearon las figuras del criterio de oportunidad y de testigo protegido que permitirán a Lozoya aportar pruebas a cambio de protección.

"Debe de estar también relacionado, y es algo que falta por investigar, con la violencia endémica de México y las grandes violaciones a derechos humanos, entonces no es un caso que debamos ver de manera aislada, es un caso que está tocando el centro", expresó Gómez.