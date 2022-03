AMLO dice que no es viable proyecto de extraer agua del Río Pánuco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es viable el proyecto de extraer agua del Río Pánuco –en La Huasteca- para resolver el problema de escasez del líquido en Nuevo León y se pronunció como alternativa el apoyar la construcción de la Presa Libertad.

"No creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese proyecto del Pánuco pueda revivir, o sea, ya sería muy difícil; sólo para la polémica o para la publicidad, pero va a ser muy difícil, la gente de La Huasteca no va a permitir el que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León".

Recordó que ese proyecto fue promovido por la constructora Higa, una de las favoritas e "influyentes" en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI).

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, explicó que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se ha manifestado en contra de ese proyecto.

"El gobernador de Nuevo León está preocupado por la falta de agua. Es una demanda sentida de la población de Nuevo León. Se había iniciado ya un proyecto para impulsar la presa Libertad en Nuevo León, para utilizar esa agua de la presa Libertad. Desde luego, es un proyecto que requiere recursos, la federación va a ayudar, estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León".

El Mandatario reconoció que en la entidad hay un problema con el abasto de agua y ese es un compromiso también de su gobierno.

"Entonces, ahora no veo que haya condiciones, pienso más en que podamos hablar con el gobernador de Nuevo León, ayudarlo, porque sí hace falta el agua, es un compromiso que nosotros también tenemos", dijo.