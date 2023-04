AMLO dice que senadores de EU lo consideran "marciano"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los senadores estadounidenses piensan que es un marciano por su estrategia de seguridad "Abrazos, no balazos".

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los senadores estadounidenses piensan que es un marciano por su estrategia de seguridad denominada "Abrazos, no balazos".

Señaló que lo importante es atender las necesidades de los jóvenes, y mediante el otorgamiento de becas se les ayuda para que tengan una mejor educación, y por ende más oportunidades de progresar.

"Yo estoy convencido de que ese es el camino, por eso se ríen esos senadores cuando digo: abrazos, no balazos. Este es un marciano, este está loco, no, no, no la paz es fruto de la justicia", dijo durante su conferencia de prensa.

Añadió que debido a los programas sociales en materia educativa se ha reducido la deserción escolar. "Ya se ha reducido el abandono de la escuela, y la beca en el nivel medio superior significa atender a los adolescentes, que es la edad más difícil".

Abundó en que, si se le otorgan facilidades a los jóvenes para desarrollarse, pueden prescindir del consumo de drogas, y esa es la línea que siguen las políticas públicas de su gobierno.

"Ese es el camino, que el joven pueda ser feliz sin la droga, si tienes esperanzas de un mejor futuro, si hay una convivencia sana en la familia, en la escuela, con los amigos, y si se mantienen los valores", comentó.