AMLO dice que "seudoambientalistas" se están portando mejor

Al manifestar que "ya están portando mejor los adversarios y seudoambientalistas", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la construcción del Tren Maya no se tiene ningún problema con amparos que impidan su avance.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no hay una obra de tal magnitud como el Tren Maya en el mundo.

"No hay en el mundo una obra así, no hay. No estoy hablando de obra ferroviaria, no, de ninguna obra pública, de esas dimensiones en ningún lugar del mundo y se está haciendo con el apoyo de todos, con el apoyo de la gente sobre todo porque la gente quiere el Tren Maya y nos ayuda mucho y ya se están portando mejor los adversarios, también los medioambientales, aunque no les guste que les diga así", dijo.

Al cuestionarle si hay problemas con amparos, el presidente López Obrador respondió: "Ya no hay problemas, ya no tenemos problemas en ningún lado, ya se está liberando todo, ya está liberado todo, mejor dicho, todo lo que es derecho de vía".