AMLO difunde cartón contra PRI y PAN

A unas horas de que comiencen las campañas rumbo a las elecciones del 6 de junio y a pesar de haber firmado el Acuerdo Nacional por la Democracia -en el que el gobierno federal y los gobernadores se comprometieron a no interferir en el proceso electoral- el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió este sábado un cartón de Rafael Bajaras "El Fisgón" en el que critica al PAN, al PRI y a "los voceros de las élites corruptas".

A través de redes sociales, López Obrador aseguró que el cartón del monero es un comprendió "claro, didáctico y contundente" de que ante la "revolución de las conciencias" y el despertar de la población, las élites corruptas y sus voceros no tienen otra opción que la de repetir mentiras y hacer el ridículo. "El cartón de hoy de El Fisgón es un compendio claro, didáctico y contundente. Ante la revolución de las conciencias y el despertar del pueblo, las élites corruptas y sus voceros, no tienen otra opción que la de repetir mentiras y hasta hacer el ridículo", escribió.

En el cartón de "El Fisgón", cercano a López Obrador, se asegura que los operativos psicológicos contra los gobiernos progresistas en América Latina siempre usan el mismo guión: "Los acusan de ser populistas, los acusan de no respetar los derechos humanos" y en donde muestra a un político con el logotipo del PAN abrazando a un narcotraficante.

"Los acusan de no respetar la libertad de expresión; los acusan de violentar la democracia", señala la imagen y el dibujo muestra a un supuesto ladrón con la playera del PRI robando una urna electoral diciendo: "¡Quieren limitar a la autoridad electoral que solapó nuestros fraudes!". "Eso dicen los que subsidiaron a los más ricos, iniciaron guerras, impusieron una dictadura mediática e hicieron fraudes electorales", afirma "El Fisgón".

El pasado 23 de marzo, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador y los gobernadores del país suscribieron el Acuerdo Nacional por la Democracia con lo cual, autoridades federales y locales se comprometieron a no interferir en el próximo proceso electoral. Al encuentro que se llevó a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, también acudieron el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; la gobernadora de Sonora y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Claudia Pavlovich; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Fiscal Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti.