AMLO: el aumento de feminicidios es porque antes no se tipificaba así el delito; "inicia con nosotros", dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el crecimiento de las estadísticas de los feminicidios en México, a que en su administración sí se tipifican en dicha categoría y en anteriores administraciones se clasificaban como homicidios.

"En el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso el aumento de feminicidios, entre otras cosas", dijo hoy durante su conferencia de prensa matutina.

Añadió que pese a las resistencias, el asesinato cometido contra las mujeres se cataloga como feminicidio.

"Los feminicidios antes ni se consideraban como feminicidios. Ahora, aun con resistencias, cada vez que hay un asesinato de una mujer se tiene que considerar como feminicidio, y no sólo eso, se investiga y se castiga a los responsables", detalló

El mandatario aseveró que durante su Gobierno no se permite la impunidad, por lo que todo delito cometido será investigado.

"Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía anteriormente es de que antes habían estos crímenes y podía haber impunidad, ahora no hay impunidad para nadie. Además, no se ocultan las cosas, se informa, antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad, ahora no, es distinto".

La respuesta de López Obrador surge luego de que fuera cuestionado sobre los recientes casos de feminicidios en el país, incluido el de la mujer salvadoreña asesinada por policías municipales de Tulum, Quintana Roo

El mandatario también señaló que existen otro factores que han derivado en el aumento de la violencia contra las mujeres en México, y que en 2020 dejó 967 víctimas de este delito.

A la par, acusó a grupos de interés de querer desviar el tema de la corrupción que es, dijo, la raíz central del problema en México.

"En nuestro país el principal problema – y lo puedo probar- ha sido la corrupción que es lo que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad social y económico y es por eso que estamos padeciendo de la violencia.

¿DESDE CUÁNDO SE TIPIFICA EL FEMINICIDIO?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el feminicidio se incorporó al Código Penal Federal el 14 de junio de 2012.

Ya el 20 de marzo de 2018, La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitió los "Lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidios para fines estadísticos".

Dichos lineamientos tenían por efecto " facilitar y transparentar la integración de la estadística de las instituciones de procuración de justicia del país relativas a esta conducta delictiva".