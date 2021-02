AMLO envía carta a gobernadores; propone establecer acuerdo nacional para no intervenir en lo comicios

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que envió una carta a los gobernadores para proponerles un acuerdo nacional para que no se intervenga en el próximo proceso electoral.

En conferencia de prensa a la que asiste como invitado especial el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el titular del Ejecutivo federal llamó a los mandatarios locales a no permitir que se utilice el presupuesto público, ni que se apoye a ningún candidato de ningún partido y denunciar la entrega de dinero proveniente del crimen organizado o de cuello blanco.

"Gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México les propongo de la manera más horizontal y respetuosa, que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia", dijo el mandatario.

"Por mi parte les manifiesto que actuaré como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, esto mismo les convoco a ustedes, concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utiliza el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado hola delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de altares o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, no solapar a mapaches electorales, evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva", explicó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario exhortó a los gobernadores a seguir el ejemplo de Francisco I. Madero, cuyo principal aporte, indicó, se dio principalmente en el terreno de la democracia.

"Los convoco a que juntos hagamos historia, el acuerdo nacional por la democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiedad democracia de manera perdurable, y ello elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones, atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales y nuestro pueblo con sus legítimas autoridades seguirán dando ejemplo de dignidad y grandeza", dijo.