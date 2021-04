AMLO es responsable de efectos que produzcan tercera ola de Covid: Adriana Díaz Contreras

Luego de que se diera a conocer que en siete entidades comenzaron a aumentar los casos positivos de Covid-19, la secretaría general del PRD, Adriana Díaz Contreras, señaló que el Presidente de la República será el principal responsable de los efectos que se produzcan en la salud pública con esta nueva ola de contagios, muertes, despidos, quiebra de empresas y aumento de las condiciones de pobreza.

Resaltó que el gobierno federal de forma irresponsable creó un ambiente favorable para que la gente confiara y se animara a salir de vacaciones en Semana Santa, con la ampliación del semáforo amarillo y verde en varias entidades federativas, la información sobre el descenso de contagios, la falsificación del número real de muertes y el avance en la vacunación.

Ante esta situación, la líder izquierdista advirtió que el gobierno federal sigue sin una estrategia efectiva para impedir el aumento de contagios y muertes. También resaltó que a pesar de llevar más de 13 millones de personas vacunadas, no será suficiente para impedir un nuevo repunte de la pandemia que podría ser más mortal debido al surgimiento de nuevas variantes más resistentes a las vacunas.

Díaz Contreras consideró que, tras la experiencia de más de un año de pandemia, solo con presión social se podría obligar al gobierno federal a cambiar su estrategia para aplicar pruebas de diagnóstico de manera masiva para localizar a los contagiados, aislarlos y curarlos en sus domicilios; para proporcionar apoyos económicos que le permita a los portadores del virus cumplir con su cuarentena; y para otrogar financiamiento de bajo costo a las empresas para que no despidan ni le reduzcan los ingresos a los trabajadores y trabajadoras contagiadas.

"Si el gobierno federal sigue abandonando a las familias de los contagiados, todos sufriremos una nueva pesadilla con la muerte de decenas de miles de mexicanas y mexicanos… Además si no se sensibiliza ante el sufrimiento de la gente, nos esperan días negros, sobre todo para la población que no tiene los recursos para curarse de Covid-19", lamentó.

Para finalizar, la líder perredista recordó que esta pandemia ya ha causado la muerte de más de 212 mil personas y ha contagiado a más de tres millones de mexicanos; sin embargo, el gobierno federal se niega a adoptar una estrategia activa para frenarla, una que priorice la vida y la salud de las personas para liberar a las familias del sufrimiento de los contagios, la pérdida de empleos, la pérdida de salarios, la pobreza y la muerte.

"Si el gobierno federal insiste en que basta con las vacunas para enfrentar la tercera ola de la pandemia, seguirá siendo el principal responsable del sufrimiento nacional por el covid-19", finalizó.