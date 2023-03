AMLO "es un desagradecido y es un mentiroso": Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dijo que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, es desagradecido y mentiroso, por incluirlo dentro de una lista -a quienes llamó corruptos y acusarlos de ser parte de un narcoestado en los sexenios panistas- de participantes y convocantes a la congregación en defensa del INE.

"Es una infamia, es un desagradecido y es un mentiroso y es muy grave porque no lo dice Andrés Manuel López Obrador, lo dice el jefe del Estado mexicano, que merece todo mi respeto por su investidura, pero no por lo que está diciendo Presidente, no caiga tan bajo", afirmó.

Negó que durante su carrera como servidor público haya obtenido beneficios ilícitos, sino que su patrimonio lo formó desde antes de desempeñarse como funcionario público, lo consiguió viviendo con "austeridad auténtica, no la pobreza franciscana de usted, presidente".

"Jamás, como servidor público, he medrado con mis cargos, jamás. Nadie lo puede ni decir, ni mucho menos confirmar. Si quieren investigarme, o si ya lo están haciendo, bienvenidos, no tengo nada que temer, porque lo que tengo ahí está y está a vista de todos", señaló.

También recordó cuando se conocieron en 1995, porque López Obrador lo buscó para que lo representara como abogado. Acudió a su despacho, y después, Creel lo invitó a su casa, por lo que sabe cómo vive y lo que tiene, aseveró.

"Recuerde sus épocas, recuerde mi casa, que le dije cuando entró por primera vez, ´es su casa´ presidente, no era presidente, ´siéntase en familia´, merendamos con mis hijos y mis hijas", detalló.