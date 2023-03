AMLO espera que García Luna sea testigo colaborador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que "sería muy bueno" que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y recientemente declarado culpable por un jurado de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, se acogiera como testigo colaborador y declarara si tuvo vínculos con autoridades y agencias del más alto nivel de México y Estados Unidos porque "no pudo haber actuado solo".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador pidió esperar a que el juez en el país vecino emita la condena a prisión contra García Luna.

"Hay que esperar lo que va a resultar del juicio porque falta que el juez emita una sentencia definitiva en el caso de García Luna y el abogado del señor García Luna ha estado expresando que es posible que él declare, García Luna. Y esto sería muy bueno porque tendría que decir qué vínculos estableció con autoridades del más alto nivel y también que relación (tuvo) con agencias y con funcionarios de Estados Unidos. Esto sería muy bueno, porque no puede haber actuado solo", mencionó el mandatario.

El presidente López Obrador agregó que García Luna "no puede haber actuado solo", pues, además de su círculo cercano como Luis Cárdenas Palomino, también "hay una esfera de actuación que tiene que ver con otras autoridades".

"Por ejemplo, la Fiscalía en el operativo Rápido y Furioso en el contrabando de las armas participaron autoridades de Estados Unidos y de México. Fue un operativo concertado, él participó y desde luego el fiscal en ese entonces, y habría que saber si se le enteró al presidente (Felipe Calderón) sobre este asunto", agregó.