AMLO está mal informado: R. Robles

Ciudad de México.- La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, respondió al presidente López Obrador que está acusada de un delito de omisión y no de corrupción.

En su conferencia de prensa de este viernes, López Obrador señaló que en los casos que se demuestre corrupción debe haber una reparación del daño, como en el proceso que la FGR sigue contra Robles Berlanga, por el delito de uso indebido del servicio público por daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.

"Como regla nosotros planteamos que donde se demuestre que hubo corrupción tiene que haber reparación del daño, nosotros pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere".

A través de un mensaje en Twitter, la exjefa de gobierno capitalino aseguró que el presidente está mal informado y lamentó que "interfiera" en asuntos de un órgano autónomo, como la FGR.

Y reviró: "Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo q no supone reparación del daño. Lamentable q se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es".