AMLO estima en 3 % el crecimiento económico para cierre de sexenio

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó en 3 % el crecimiento económico del país para su último año de gobierno, pero la proyección de Hacienda que presentará a la Cámara de Diputados en el Presupuesto será más moderada.

"Los pronósticos son muy buenos, creo que vamos a pasar de 3 % no va a ser eso lo que va a proyectar Hacienda porque ellos toman en cuenta la opinión de los expertos y organismos internacionales, actúan con moderación...

"Pero al final siempre les gano las apuestas, me deben el secretario (Rogelio Ramírez de la O) y el subsecretario (Juan Pablo de Botton) como tres o cinco comidas", bromeó.

En conferencia de prensa, el Mandatario criticó a los economistas neoliberales que no son muy optimistas con el crecimiento del país.

"Muy escépticos, el neoliberalismo los sometió, no tienen optimismo, siempre es pesimista la opinión y yo como estoy con la gente todo el tiempo, veo cómo está la venta, de lo que consume a la gente. La gente tiene su dinerito".

Aclaró que no es el caso titular de Hacienda, quien se formó en la UNAM y tienen una dimensión social, "pero los otros ¿cuándo van al mercado y hablan con la gente? Todas sus proyecciones las hacen en la oficina".