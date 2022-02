AMLO: EU financia campaña negra

Tijuana, BC.- Al manifestar que es una acción injerencista, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos está financiando una campaña contra su gobierno por medio de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por lo que adelantó que planteará este tema con su homólogo Joe Biden.

En conferencia de prensa, señaló que ningún país extranjero debe intervenir en asuntos internos de México, pues no es una colonia ni un protectorado.

"Hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar y si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos, y también por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones como la de Claudio X. González y otras.

"Eso es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente, soberano y, además, yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo", dijo.

En respuesta al rechazo del Inai a su solicitud de investigar los ingresos y bienes del periodista Carlos Loret de Mola, el presidente López Obrador pidió al columnista de El Universal que le autorice dar a conocer las facturas que presuntamente comprueban que en 2021 tuvo ingresos por 35 millones de pesos.

Aseguró que ya "presentía" la respuesta del órgano.