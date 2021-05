AMLO exhibe tarjeta que entregan en Guadalajara

"A ver si les da vergüenza", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al exhibir la tarjeta "Consuma local" que entrega el municipio de Guadalajara, Jalisco, que es gobernado por Movimiento Ciudadano (MC).

En conferencia de prensa, un youtuber le entregó al titular del Ejecutivo federal la supuesta tarjeta y una carta que reparte ese gobierno municipal a la población para obtener beneficios en negocios locales.

Al pedir que le pasara la tarjeta con la misiva, el presidente leyó el mensaje que contiene la carta.

"A ver tráela, vamos a traerla. A ver si les da vergüenza".

"Del ayuntamiento de Guadalajara. Hola sabemos que en los últimos meses han sido complicados para los tapatíos, nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de vida y trabajo, el gobierno de Guadalajara también continúa adaptamos y se ha dedicado a desarrollar estrategia para que juntos continuemos siendo una ciudad líder y exitosa".

"El día de hoy los comercios de tu colonia, de tu barrio te necesitan y te invitan a consumir local. Recuerda que su calidez y calidad siguen y seguirán ahí para ti. Con tu colaboración las estrategias del gobierno, los comercios y servicios mostraremos que Guadalajara no se raja", leyó el presidente.

"Esta tarjeta la podrás utilizar para adquirir productos y servicios de os comercios afiliados y que se identifiquen como parte de la red de negocios de 'Consuma Local'. Muchas gracias por ser parte de la reactivación económica de Guadalajara".

En Palacio Nacional, el mandatario llamó a que se suspenda la entrega de este tipo de plástico, pues indicó que a pesar de que pueda ser legal, es una imprudencia en víspera de las elecciones.

"Puede ser legal, pero considero que es una imprudencia, no es oportuno estar entregando estas tarjetas en vísperas de las elecciones.

"Ojalá y se suspenda, pero es un exhorto de buena voluntad, porque puede ser legal, pero no debe de entregarse ninguna tarjeta en estos tiempos. Esperar a que pase las elecciones y no entregar tarjetas casa por casa de este tipo de tarjetas de este tipo. Entonces que las autoridades y todos actuemos de manera responsable", agregó.