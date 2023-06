AMLO felicita a Delfina Gómez y Manolo Jiménez por virtual triunfo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados electorales de este domingo 4 de junio en Estado de México y Coahuila, y felicitó a los virtuales ganadores, Delfina Gómez, de Morena, y Manolo Jiménez, de PRI-PAN-PRD, con quienes, dijo, trabajará sin sesgos partidistas.

"Felicitar a la gente que participó ayer en Coahuila y Estado de México porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, dos gubernaturas. No hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente denuncias, pero en los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quienes tuvieron más votos", dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

"Muy bien, felicitar a la gente y a quienes triunfaron, Manolo Jiménez en Coahuila y a la maestra Delfina Gómez", expresó.

El Presidente presumió la nueva composición política del país, donde el partido que fundó y lo llevó a la Presidencia de la República ya tiene 22 gubernaturas.

"La composición política en los estados, pues hay cinco partidos; Morena tiene, con el triunfo de Delfina, 22 estados; Partido Verde tiene uno; MC, dos; el PRI tiene dos y el PAN cinco", detalló.

Aseguró que en su momento hablará con Gómez y Jiménez para refrendar que sin sesgos partidistas contarán con el apoyo de su gobierno.

"No he hablado con ellos ya habrá tiempo, pero decirles que una cosa es partido u otra es gobierno. Tenemos que atender a todos los cuidamos sean del partido que sean es nuestra responsabilidad", mencionó.

AMLO confía en que Delfina Gómez haga un buen gobierno

Al destacar que la maestra Delfina Gómez es una mujer honesta e incorruptible, el presidente López Obrador confió en que "la maestra" haga un buen gobierno.

"Es una mujer incorruptible, es honesta y eso hace mucha falta (...) Ahora hará un buen gobierno y espero lo mismo del gobernador de Coahuila (Manolo Jiménez), que no se les olvide el compromiso que hacemos con la gente", refirió.

Indicó que el Estado de México tiene mucho potencial, pero lo más importante es su gente, porque es un pueblo muy trabajador.

Señaló que junto con la maestra Delfina Gómez trabajará para mejorar el sistema de transporte público del Estado de México, pues, aunque se ha avanzado con el gobernador priista Alfredo del Mazo, hace falta más por hacer.

"Con el gobierno de Alfredo del Mazo se ha avanzado, estamos por terminar el Tren de Toluca a la Ciudad de México, nos ha costado bastante, una obra muy compleja; debió valorarse antes de echarse a andar, pero ni modo de dejarlo tirado. Se estimaron 30 mil millones de pesos y nos va a costar 90 mil millones de pesos", mencionó.

Explicó que antes de que termine el gobierno de Del Mazo, inaugurarán un primer tramo del tren de Toluca a Lerma, y va a quedar en operación hasta marzo del año próximo.

Añadió que con el gobierno de la Ciudad de México se trabaja en un Trolebús de Chalco a Santa Martha para que la gente haga menos tiempo en trasladarse a trabajar.

El Presidente dijo que además se deberá mejorar el sistema de salud, las escuelas y las programas sociales en la entidad.