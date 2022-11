AMLO felicita a "su hermano" Silvio Rodríguez por su cumpleaños 76

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó este martes al cantautor cubano Silvio Rodríguez por su cumpleaños número 76.

En un par de mensajes difundidos en su cuenta oficial de Twitter, el Mandatario federal calificó al trovador como su "hermano".

"Felicidades, Silvio, por tu cumple. Pasa el tiempo y sigues apegado a la letra de tu canción 'Ese hombre'. ¿Te acuerdas cuando en casa del finado Chema Pérez Gay te dije que parecía dedicada al comandante Fidel? Tú me comentaste que él no necesitaba un memorándum.

"Me dijiste que la habías escrito para ti en tiempos de éxito y para no perder el piso y yo te contesté que, posiblemente sin proponértelo, estaba dirigida a quienes ejercen con autenticidad el noble oficio de la política transformadora. Abrazos, hermano", escribió en la red social.

Destaca que el pasado 13 de noviembre, Silvio Rodríguez, en compañía de su esposa Niurka González felicitó al Mandatario mexicano por su cumpleaños 69 y le cantó una tradicional canción de cumpleaños cubana.