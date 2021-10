AMLO firma decreto sobre "autos chocolate"

Mexicali, BC.- Regularizar autos extranjeros introducidos al país de manera ilegal —conocidos como autos chocolate— costará alrededor de 2 mil 500 pesos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien firmará el decreto este sábado en su visita a Ensenada.

Al encabezar la ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en esta ciudad, reiteró que lo que se obtenga por esta regularización se quedará en los estados fronterizos del norte, donde iniciará el proceso, para canalizarlo y reparar caminos y tapar baches.

Acompañado por su gabinete de seguridad, el presidente López Obrador mencionó que se realiza esta medida porque se necesita tener control y saber quiénes tienen en posesión esos autos, "pues se usan muchas veces para cometer ilícitos y no se tiene un registro adecuado".

Antes, el presidente López Obrador aseguró que dejará la Presidencia, si en la revocación de mandato de 2022 pierde la consulta, con menos de 40% de participación, el límite necesario para que sea legal.

"Si la gente dice que no quiere que continúe el Presidente, me voy sin ningún problema, es más, aunque no se llegue a 40%".