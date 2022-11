AMLO hace comentarios de Zavala y Ruiz Massieu por defender al INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a algunos de los participantes de la marcha en defensa del INE, que se realizó este domingo 13 de noviembre, del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador mostró la lista de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, en la que estaban incluidos los diputados panistas Margarita Zavala y Santiago Creel; el expresidente Vicente Fox; el empresario Claudio X. González, y los actores Laura Zapata y Joaquín Cosío.

En el Salón Tesorería, al leer los nombres de los asistentes a la marcha "El INE no se toca", el presidente López Obrador se refirió a Margarita Zavala como "la señora de Calderón".

"La señora de Calderón, demócrata, por respeto a ella no voy a ampliar mi comentario", expresó López Obrador.

"Señor presidente López Obrador: me llamo Margarita Zavala, dígame por mi nombre aunque le cueste trabajo", expresó la diputada de Acción Nacional.

La senadora priista Claudia Ruiz Massieu, a quien López Obrador se refirió como "la señora" y "sobrina de Carlos Salinas de Gortari", le respondió al Presidente: "¡PRESENTE en la MARCHA! Yo con la gente, ni me DOBLO ni me RAJO: MI VOTO SERÁ EN CONTRA. ¿Quedó claro?".