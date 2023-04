AMLO insiste en que Corte no declare inconstitucional que GN dependa de Sedena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este lunes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron el análisis del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador confío en que no se declare inconstitucional.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador otra vez sacó su pañuelito blanco contra la corrupción y acusó que en el Poder Judicial gana más que él.

"Vamos a esperar de que no declaren inconstitucional la ley para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, que es lo que estoy proponiendo, porque si no depende la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa, y sigue como antes, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, de García Luna o de (Miguel Ángel Osorio) Chong, secretario de Gobernación, pues miren cómo terminó la Policía Federal, completamente corrupta", expresó López Obrador.

"Imagínense lo triste de crear una institución nueva, que está funcionando muy bien, que ya tiene 130 mil elementos, que tiene hasta ahora 280 cuarteles en todo el territorio nacional, que va a tener 500 para proteger a la gente, y que llegue a manejarla un junior, un García Luna, sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad ¿En qué va a terminar? Pues como terminó la Policía Federal.

"Lo bueno es que estamos tratando el tema porque antes tomaban decisiones en el Poder Judicial nadie sabía, ahora cuando voten de que no quieren que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa, ahí va a quedar asentado hacia el futuro porque utilizan como excusa de que se va a militarizar el país, los que aplaudían cuando utilizaban al Ejército para reprimir al pueblo, ahora están preocupados, defensores de derechos humanos, hipócritas", señaló López Obrador.

"Entonces qué puedo esperar, qué van a hacer. Ellos todavía quisieran que siguiera la misma política de Calderón y de García Luna, porque ellos no han internalizado el daño que causó Calderón y García Luna en materia de seguridad pública, imagínense, fueron un narcoestado porque está demostrado que las bandas del narcotráfico manejaban hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México para meter droga", declaró el Presidente.

----Poder Judicial todavía actúa con las políticas del viejo régimen: AMLO

"El Poder Judicial todavía actúa con las políticas del viejo régimen, todavía hay mucha corrupción y mucho clasismo en el Poder Judicial", expresó López Obrador.

"En sentido estricto, no se podría llamar Suprema Corte de Justicia, si acaso Suprema Corte del Derecho, pero no de la justicia", agregó Obrador.