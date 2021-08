AMLO insiste en remoción del fiscal de Guanajuato

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la remoción de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal de Guanajuato, pues aseguró que "no ha hecho un buen trabajo", y acusó a grupos políticos conservadores que predominan en esa entidad de protegerlo a costa de la seguridad de la población.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que mantener al fiscal ha perjudicado al estado al ser el estado con más violencia en el país, pues recordó que en Guanajuato se comete el 15% de los homicidios diarios a nivel nacional.

"Creo yo que el fiscal -es mi punto de vista - no ha hecho un buen trabajo, y que en efecto, lo están protegiendo grupos políticos, los que predominan en Guanajuato, los que han gobernado durante años. O sea, es una protección, pero esto perjudica al pueblo de Guanajuato, porque una cosa es la cúpula y otra cosa son los ciudadanos. ¿Cómo no les va a perjudicar si es el estado con más violencia, si de todos los homicidios diarios, el 15% en promedio se cometen en Guanajuato?", dijo el presidente.

"¿Cómo van a mantener al fiscal? ¿Nada más porque pertenece a una organización política? Si hay empresarios defendiéndolo, si se tratara de un gerente de una fabrica que no cumpliera con su responsabilidad, ¿lo sostendrían en el cargo? Entonces eso se tiene que tomar en consideración".

"No me importa que se agrupen en contra de mí o de mi gobierno"

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que no le importa que estos grupos que "son de lo más conservador y atrasado" se agrupe en contra de su gobierno o en su contra, pues afirmó que tiene su conciencia tranquila.

Acusó a estos grupos que protegen al fiscal de ser hipócritas y considerar que las personas pobres están en esa condición porque no quieren trabajar, porque son flojos, porque "así es el destino" porque "quien nace pobre, va a morir pobre".

"No me importa que se agrupen en contra del gobierno federal o en contra del presidente. Tengo mi conciencia tranquila y sé que el problema lo originó ese grupo, porque se abandonó al pueblo de Guanajuato porque es el grupo más conservador, de los que sostienen que no debe de ayudarse a los pobres, son de los que sostienen, aunque como también son muy apegados a la hipocresía, no lo dicen, pero sostienen de que si es pobre es porque no se trabaja, o porque el pobre es flojo, y que además, así es el destino, que quien que nace pobre, va a morir pobre.

"Esa es la concepción de esa gente. Son de lo más atrasado, los que mandan, los de la cúpula, no el pueblo. Imagínense ¿cómo va ser el pueblo conservador, reaccionario el pueblo de Guanajuato? Sería una contradicción, si de ahí surgió el movimiento de Independencia, si de ahí Hidalgo, gran dirigente social, planteó la abolición de la esclavitud".

El presidente López Obrador aseguró que mantener al fiscal de Guanajuato es un asunto que amerita atención y señaló a los grupos que lo apoyan de mantener prácticas antidemocráticas.

"Yo recuerdo que en el 2006, ¿saben cuánto fue la diferencia oficial por la que supuestamente ganó Calderón? 240 mil votos, oficial, ¿saben cuántos votos falsos, este grupo le dio a Calderón? 300 mil y tengo las pruebas, es más, se publicó en el periódico de León que se llama "AM", de una reunión, se metió un periodista en la reunión, estaba el secretario de gobierno, llamó a todos los que eran delegados federales y les dijo `aquí mandamos nosotros, no en México porque por nosotros está Calderón, porque nosotros le dimos 300 mil votos´. Y resulta que el periodista estaba grabando y al día siguiente por dos días publicaron. Entonces es ese grupo", dijo el presidente.

"¿Cómo obtuvieron esos votos? ¿A cambio de qué, cómo? Pactaron la complicidad de grupos para obtener votos falsos para llevar a cabo el fraude. Entonces esto es lo que está sucediendo, es lo que está pasando por mantener a costa de lo que sea el poder sin honestidad, sin escrúpulos morales se descompuso la situación social en Guanajuato y por eso se padece de la inseguridad", aseveró.