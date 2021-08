AMLO insiste en su retiro después de 2024; no publicará ni en redes sociales, asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que no buscará de ninguna manera su reelección y que además, su retiro de la vida pública cuando culmine su mandato en 2024 será total y abarcará cualquier acto público y redes sociales.

"Ahora resulta que ya no quieren que se aplique la revocación de mandato los ´demócratas´. No querían la consulta [popular] y estaban diciendo de que en la revocación de mandato me iban a destituir. Pero ahora ya cambiaron, dicen que para qué. Que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por seis años", dijo el mandatario durante su rueda de prensa "mañanera".

"En el caso de que se decidiera que yo me fuera iban a ser afectados a sus derechos los que me habían votados. Es democracia participativa. ¿Por qué se le tiene miedo al pueblo? ¿Por qué no se le pregunta si quieren que continúe el Presidente o que se vaya?", cuestionó.

López Obrador señaló con tono irónico que, en el fondo, "entonces, malévolamente, estoy pensando en la reelección". "Voy a salir fortalecido y me voy a reelegir. ¿No vieron la foto que publicaron donde ya estoy ´chocheando´?", se burló.

"Primero mis principios, no pienso en eso. Es fascistoide. Ahora que se recordó la resistencia indígena por la toma de Tenochtitlán unos ultraderechistas españoles... Vox, el equivalente al PAN, al yunque. Son lo mismo, lo más retrógrada que puede haber. No me equivoco. Clasistas, racistas, hipócritas, corruptos, falsos", dijo en medio de su monólogo.

"Pero andan con eso [la reelección], sí, ya tengo edad, ya lo he dicho, de todos los presidentes de México, soy el de más edad pero todavía tengo mucha fuerza para terminar. Nada más me alimento con el apoyo de la gente y con lo que veo que se está haciendo en beneficio del pueblo. Eso me da fortaleza, pero desde luego nada más quiero cerrar el ciclo. Septiembre del ´24, se acabó", remarcó.

Por último, aclaró que su retiro de la política es "completo". "Me jubilo, no vuelvo a participar en nada, no sólo en actos públicos, en mensajes en las redes: nada. Si llego a finales de septiembre [de 2024], si así lo permite la ciencia, la naturaleza, el pueblo, el creador", dijo.

"Pero por eso me estoy aplicando a fondo, para que no quede inconclusa la obra de transformación. Ya sentamos las bases pero ahora falta consolidar. Todo este tiempo es para eso. Consolidar lo realizado y seguir haciendo conciencia para el cambio de mentalidad, es muy importante convencer, persuadir a los jóvenes, las nuevas generaciones. Seguir formando, porque lo que va a concluyó.