AMLO "invita" al Poder Judicial a promover reforma en su sistema

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Tras afirmar que el Poder Judicial coadyuvó a mantener el régimen de corrupción en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los titulares de esos órganos a promover una reforma a sus propios sistemas.

"Esa reforma que se necesita corresponde promoverla al Poder Judicial. Yo ya tomé la decisión de no presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial desde el inicio del gobierno, porque quiero ser respetuoso, lo he sido y lo seguiré siendo, y quiero que este poder lleve a cabo esta reforma", expuso en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que en algún momento pensó impulsar una propuesta en la materia; sin embargo, señaló que de haberlo hecho "iba a haber las mismas voces de los conservadores diciendo que yo pretendía someter al Poder Judicial".

Denunció que en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo se impulsó una reforma en la materia desde la federación, pero nadie se pronunció "porque eran socios", "pero con nosotros iban a poner el grito en el cielo".

"Lo dejaron crecer durante mucho tiempo, y con honrosas excepciones, el Poder Judicial era una forma de pagar favores a partidos políticos y mantener el régimen de corrupción y privilegios", declaró.

El Presidente señaló que "los conservadores" llenaron la Corte de recomendados de partidos, "porque el gobierno estaba convertido en facilitador de la corrupción".

"Era un facilitador de la transferencia de los bienes a particulares, entonces para legalizar ese saqueo de convertir lo público en privado, en beneficio de una minoría, pues había que dar concesiones, había que maicear, y siento que al Poder Judicial lo usaron para eso, para compensar a partidos", expresó.

"No generalizo porque me consta que hay jueces rectos, y magistrados y ministros, pero todo eso hacía muy difícil que yo presentara una reforma", agregó.

López Obrador aprovechó para retomar el tema de la prisión preventiva oficiosa, cuya posible eliminación se abordó recientemente en el Suprema Corte.

"Yo pienso que aun no resolviendo este asunto de la prisión preventiva oficiosa se actuó bien. No es lo ideal, no es lo deseable, es lo posible, porque lo otro sí hubiese significado una violación a la Constitución del Poder Judicial, porque eso sí no les corresponde quitar una ley un artículo de la Constitución, nulificarlo o hacer la chicanada de mantener el artículo de la Constitución pero modificar el código de procedimientos penales, y no lo hicieron, hay tiempo para que se continúe reformando, cambiando al poder judicial, no perdamos la fe en eso", dijo.