AMLO justifica aumento en costos del Tren Maya

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un aumento en el costo del Tren Maya, pero justificó que se ha debido a la construcción de otras obras y que lo importante es que no se permita la corrupción.

Durante la conferencia de prensa matutina, explicó que "se ha ido empleando el proyecto de 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica, el agregarle el aeropuerto de Tulum, parques, hoteles".

"Es una obra importantísima que está costando lo justo y diría menos si la hubiesen hecho, —aunque eso tiene que ver más con un milagro—, los gobiernos neoliberales, porque ello no hacían obras así", subrayó.

El presidente López Obrador acusó que en sexenios pasados cobraban más de lo estimado y "se robaban hasta los anticipos".

Por ello, dijo que lo importante es que no se permite la corrupción porque hace mucho daño al país. El mandatario sostuvo que se tiene el presupuesto suficiente y que no se ha endeudado al país.