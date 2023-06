AMLO justifica que "corcholatas" utilicen su imagen

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que aspirantes presidenciales de Morena utilicen su imagen y traten parecerse a él, pues manifestó que "somos muy parecidos" pues aseguró que todos los aspirantes han participado con él en la lucha por la transformación del país.

El Mandatario federal afirmó en conferencia de prensa que le preocuparía que algunos de los aspirantes comenzaran a señalar que programas que impulsa su gobierno como la pensión de adultos mayores o el aumento al salario mínimo es populismo, pues entonces "¿qué diría yo? `Cruz, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús que luchaba por los pobres´".

"Es que somos muy parecidos, venimos de un movimiento, todos han participado y también aclarar que nosotros ya encontramos también abierto el camino por mucho que nos antecedieron, muchos precursores de esta lucha. ¿Cuántos soñaron con un México con justicia, con libertades, con democracia, sin clasismo y racismo sin discriminación? ¿Cuántos fueron reprimidos, cuántos fraudes electorales cometidos, cuántas injusticias, cuántos dirigentes encarcelados, presos políticos?

"¿Cuántos lucharon para que se abriera el camino y se lograra el inicio de una nueva transformación en el país? Entonces vienen detrás y que bueno que no se alejen del pensamiento y de las acciones que estamos llevando a cabo para la transformación. Me preocuparía que empezaran algunos a decir `eso de apoyar a los adultos mayores es populismo, entonces, ¿qué diría yo? `Cruz, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús que luchaba por lo pobres´. Que salieran de que ¿Para qué atender a los `ninis´? Porque esa es la mentalidad conservadora. Que salieran a decir que ¿cómo se va a aumentar el salario de los trabajadores que va a haber inflación?".

"Qué bien porque hay coincidencias, ¿cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando", dijo

"Pero también utilizan su imagen como para decir quién es el más cercano a Andrés Manuel López Obrador", se le cuestionó.

"Todos son mis hermanos, tengo cinco hermanos y una hermana", respondió.