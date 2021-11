AMLO justifica su acuerdo de obras

Ciudad de México.- El presidente Andrés M. López Obrador justificó que el acuerdo para que las obras insignia de su administración sean un asunto de "seguridad nacional" es para agilizar trámites entre las dependencias con el objeto de concluir en tiempo y forma y que sus adversarios no puedan detenerlas vía el amparo.

Aseguró que no tiene que ver con la transparencia porque su gobierno está comprometido con la rendición de cuentas.

"Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer sean más expeditos", resaltó.

"Que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias, eso fue el acuerdo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fustigó que algunos medios de comunicación hablen de que el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad, cuando "ellos fueron protectores y cómplices de la corrupción" en administraciones anteriores.